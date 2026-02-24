Marano, fondi recuperati all’ultimo minuto: via al piano anti-buche su tutto il territorio. Tra domani e dopodomani i primi interventi

Condividi

Una buona notizia, finalmente, per i cittadini di Marano di Napoli. L’Ufficio tecnico – settore Manutenzioni – è riuscito a reperire fondi residui di bilancio e a metterli insieme per attivare un affidamento immediato a 3-4 ditte. Già da domani, o al massimo dopodomani, partiranno gli interventi per rattoppare buche e voragini che da mesi segnano strade e marciapiedi.

Non si tratta di lavori definitivi, ma di un’operazione tampone resa necessaria da evidenti motivi di sicurezza. Le condizioni dell’asfalto, in molte zone della città, sono diventate un rischio quotidiano per automobilisti, motociclisti e pedoni. Da qui la scelta di accelerare, senza attendere ulteriormente i tempi tecnici della grande gara, quella per un importo di 3milioni che necessita di tempi medio-lunghi per espletamento.

L’obiettivo è intervenire in modo diffuso su tutto il territorio cittadino, dando priorità alle situazioni più critiche e pericolose. Un’azione urgente per ridurre il rischio di incidenti e contenere i danni, in attesa dell’intervento strutturale.

Sul tavolo, infatti, resta la gara da circa 3 milioni di euro per il rifacimento completo delle strade: un progetto più ampio e risolutivo che dovrà restituire dignità e sicurezza alla viabilità urbana. Fino ad allora, questi interventi rappresentano un primo segnale concreto.













