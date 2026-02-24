Caso del cuore danneggiato, Bolzano chiama in causa Napoli: “Errori durante l’espianto”

Condividi

Durante l’espianto del cuore donato da un bambino altoatesino di quattro anni e destinato al piccolo Domenico Caliendo, qualcosa sarebbe andato storto. E ora, nero su bianco, emergono “significative criticità operative” attribuite al team di prelievo di Napoli. È questo il passaggio più duro contenuto nell’ultimo rapporto trasmesso al ministero dal Dipartimento di Prevenzione sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano sul caso del cuore danneggiato e poi trapiantato al bambino deceduto la mattina di sabato 21 febbraio.

Il documento parla chiaro: durante le fasi di espianto sarebbero stati commessi errori riconducibili all’équipe campana. Un’accusa pesante, che riaccende lo scontro istituzionale e professionale attorno a una vicenda già segnata dal dolore e dalle polemiche.

Fin dall’inizio, l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige aveva preso le distanze, sottolineando pubblicamente che “la competenza e la responsabilità per il prelievo del cuore, la sua corretta conservazione durante il trasporto e la successiva operazione di trapianto ricadono sull’équipe del centro trapianti ricevente”. Una posizione netta, ribadita anche nelle ultime ore.

A rafforzarla è stato l’assessore provinciale competente, Hubert Messner, che ha difeso l’operato delle strutture locali: “Per quanto mi è dato sapere, tutto si è svolto rigorosamente secondo il protocollo. Negli ultimi trent’anni non abbiamo mai avuto situazioni critiche durante il prelievo o il trasporto di organi. Confido pienamente nell’operato dei nostri collaboratori. Attendo l’esito delle indagini con estrema tranquillità”.

Parole che suonano come una linea di demarcazione precisa: da una parte l’Alto Adige rivendica procedure corrette e una storia senza ombre; dall’altra, il rapporto ministeriale che mette nel mirino il team napoletano. Ora sarà l’inchiesta a stabilire responsabilità e verità su una tragedia che ha scosso l’opinione pubblica e aperto interrogativi profondi sulla gestione di un trapianto tanto delicato quanto decisivo per la vita di un bambino.













