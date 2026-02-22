Marano. Izzo: tragedia sfiorata tra via Monte e via Padreterno: ancora nessun dissuasore di velocità

Tanto tuonò che piovve. Nella notte tra sabato e domenica nella curva che da via Monte si immette in via Padreterno un’automobile a grande velocità si é schiantata nel muro portandosi dietro insegne pubblicitarie e paletti. Solo il caso ha voluto che si sfiorasse la tragedia,se l’incidente fosse avvenuto di giorno staremmo a parlare di tragico incidente stradale con morto. Dove é avvenuto l’impatto dell’automobile di giorno é un luogo percorso da decine di pedoni. Il punto dove è avvenuto l’impatto è un segmento stradale pericolosissimo per chi lo percorre. Nei giorni scorsi sono state mandate Pec alle autorità competenti che mettevano in luce la pericolosità del tratta stradale per l’incolumità dei viandanti e degli stessi automobilisti e si richiedeva la messa in posa di dissuasori di velocità. Siamo ancora a chiedere dissuasori di velocità in prossimità della curva tra via Monte e via Padreterno per l’incolumità dei cittadini,e se il problema è la mancanza di risorse economiche siamo propensi anche ad accollarci il costo degli stessi.

nota Michele Izzo