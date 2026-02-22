Barletta, lite tra i giocatori nello spogliatoio: trauma cranico per il capitano dell’Afragolese

Clima di forte tensione durante l’intervallo della sfida tra Barletta e Afragolese, vinta per 2-0 da i padroni di casa. Secondo quanto raccolto da ANSA, il capitano della squadra ospite, il trantasettenne Agustin Tarasso, è finito al pronto soccorso dell’ospedale Dimiccoli di Barletta a seguito di un’aggressione subita negli spogliatoi dall’attaccante biancorosso Giancarlo Malcore. L’ex Casarano avrebbe sferrato un calcio e un pugno al capitano dei campani dopo un acceso diverbio: il calciatore argentino ha riportato un traumo cranico, mentre la posizione del calciatore barlettano sarà presa in esame dal Giudice Sportivo. Sull’accaduto indagano gli agenti della Digos della Questura di Andria.