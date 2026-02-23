Cuore lesionato e documentazione mancante: la cartella clinica al centro dell’inchiesta

La cartella clinica diventa il centro nevralgico dell’inchiesta sulla morte del piccolo Domenico, il bimbo di due anni e mezzo deceduto all’ospedale Monaldi di Napoli dopo il trapianto di un cuore risultato lesionato. È proprio tra le pagine di quel fascicolo sanitario che potrebbero trovarsi le risposte decisive per chiarire cosa sia accaduto nelle ore dell’intervento.

I carabinieri del Nas, tornati anche questa mattina al Monaldi dopo una lunga permanenza nella giornata del 21 febbraio, stanno acquisendo ulteriore documentazione clinica. L’indagine, coordinata dalla Procura di Napoli, ha già portato alla notifica di sei avvisi di garanzia con l’ipotesi di reato di omicidio colposo, ma il numero degli indagati potrebbe aumentare.

Al centro dell’attenzione investigativa c’è in particolare un’assenza ritenuta significativa dal legale della famiglia, l’avvocato Francesco Petruzzi. Dalla cartellina clinica consegnata ai familiari, infatti, mancherebbe il diario di perfusione: il tracciato della circolazione extracorporea che registra in modo dettagliato tempi e parametri durante l’intervento e che consentirebbe di stabilire con precisione il momento in cui al bambino è stato espiantato il cuore prima dell’impianto dell’organo donato.

Un documento tecnico, ma cruciale. Il diario di perfusione non è un allegato secondario: rappresenta la memoria strumentale dell’intervento cardiochirurgico, riportando valori, variazioni, eventuali criticità e soprattutto la scansione temporale esatta delle manovre eseguite. Senza quel tracciato, ricostruire minuto per minuto la sequenza degli eventi diventa più complesso.

Non solo. Sempre secondo il legale, nella documentazione ricevuta mancherebbe un minutaggio dettagliato delle varie fasi operatorie. Le procedure sarebbero descritte in ordine cronologico, ma prive dell’indicazione precisa degli orari. Un elemento che, in un’operazione delicata come un trapianto cardiaco pediatrico, può fare la differenza nell’analisi delle responsabilità e nella verifica del rispetto dei protocolli.

La cartella clinica, dunque, non è soltanto un atto amministrativo, ma il perno attorno al quale ruota l’intera ricostruzione giudiziaria. Ogni annotazione, ogni firma, ogni orario può contribuire a delineare il quadro complessivo: dalla fase di prelievo e trasporto del cuore fino all’impianto e alla gestione post-operatoria.

Nel frattempo, sono stati sequestrati i telefoni cellulari dei medici indagati per verificare le comunicazioni avvenute durante il trasporto dell’organo e nelle ore dell’intervento. L’inchiesta potrebbe estendersi anche ai sanitari coinvolti nel trasferimento del cuore da Bolzano, dopo la trasmissione degli atti alla Procura partenopea.

In vista dell’autopsia, che sarà fissata nei prossimi giorni, l’attività di acquisizione degli atti prosegue senza sosta. Ma è nella cartella clinica che si concentra ora l’attenzione principale: un documento che, da semplice raccolta di dati sanitari, si trasforma in prova chiave per accertare eventuali omissioni, errori o anomalie. Per la famiglia di Domenico, e per gli inquirenti, è lì che potrebbe trovarsi la verità su quanto accaduto in sala operatoria.