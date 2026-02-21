DOMENICO E’ MORTO: L’ANNUNCIO DELL’AVVOCATO

Visite: 1.402

Il piccolo Domenico è morto. Lo ha annunciato l’avvocato di famiglia.

Le condizioni di Domenico, il bambino di due anni e mezzo al quale è stato trapiantato un cuore “bruciato” dal ghiaccio secco, si erano fatte critiche. Intorno alle 5.30 di questa mattina, 21 febbraio, il bimbo sarebbe andato in arresto cardiocircolatorio. Un ulteriore peggioramento delle condizioni di salute, dopo l’avvio della pianificazione condivisa delle cure concordata ieri dalla famiglia con l’azienda ospedaliera dei Colli, che prevede non ci sia accanimento terapeutico. Poi l’estrema unzione e il decesso.