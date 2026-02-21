MARANO E MUGNANO, ARRESTI PER DROGA E DIVIETO INFRANTO

Condividi

Pomeriggio inoltrato, le gazzelle dei carabinieri della compagnia di Marano di Napoli percorrono via Falcone. Individuano due uomini. C’è lo scambio. Un involucro in cambio di soldi. Si avvicinano. Ad essere controllato è Ciro Barone, 32enne di Calvizzano già noto alle forze dell’ordine. Addosso e nell’auto 55 dosi tra cocaina, marijuana e hashish pronte per la vendita. Anche 220 euro in banconote di piccolo taglio, ritenute provento del reato.

Il 32enne finisce in manette per spaccio di stupefacenti.

L’uomo è ora in carcere in attesa di giudizio.

* BARONE CIRO MUGNANO DI NAPOLI, 28/12/1994

MUGNANO DI NAPOLI: divieto di lasciare Melito. I carabinieri arrestano 26 enne.

Durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione del fenomeno ormai diffuso delle rapine sulle arterie principali della città partenopea i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Marano hanno arrestato Antonio Liguoro, 26enne residente a Melito, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo sottoposto alla misura della sorveglianza speciale e divieto di lasciare il comune di Melito è stato trovato alla guida di un auto mentre percorreva la Circumvallazione Esterna all’altezza di Mugnano di Napoli. Il 26enne era in compagnia di altre due persone anche loro già note.

L’uomo arrestato ora agli arresti domiciliari è in attesa di giudizio.

* LIGUORO ANTONIO MUGNANO DI NAPOLI, 01/02/2000













