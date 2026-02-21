Multiservizi Qualiano, denuncia e nuove richieste di trasparenza per il concorso dagli ex operatori ecologici

Un partecipante al concorso pubblico indetto da Qualiano Multiservizi S.r.l. ha presentato denuncia presso la Procura di Napoli Nord tramite i Carabinieri di Qualiano, dopo essere stato escluso dalla prova orale nonostante il superamento della prova scritta. La vicenda riguarda le modalità di svolgimento delle prove pratiche, ritenute dai candidati poco chiare e potenzialmente irregolari.

Tra le criticità segnalate: l’assenza di membri della commissione durante le prove pratiche, l’uso di percorsi differenti per i candidati, l’impiego di istruttori privi di esperienza specifica sui mezzi di compattazione e la mancata uniformità nello svolgimento delle prove.

Il candidato ha ora richiesto formalmente accesso agli atti della società, comprendente criteri di valutazione, tabelle e griglie di punteggio, nonché i curricula degli altri partecipanti. L’ex operatore avverte che, in assenza di riscontro, sarà costretto a presentare ulteriori denunce nei confronti dei singoli rappresentanti di Qualiano Multiservizi, per tutelare la trasparenza, l’imparzialità e la correttezza delle procedure concorsuali pubbliche.

La redazione si dichiara pronta ad accogliere eventuali repliche da parte della società partecipata chiamata in causa.