Frana di via Roma, summit in municipio: 26 famiglie attendono il via libera del magistrato per le perizie tecniche

Vertice in Municipio questa mattina per fare il punto sulla frana di via Roma che ha coinvolto 26 famiglie. Al tavolo il commissario prefettizio Vincenzo Cardellicchio, i tecnici comunali e l’amministratore del condominio interessato dal crollo.

Doppio confronto: una riunione con l’amministratore in rappresentanza dei residenti e un’altra con la struttura tecnica dell’ente. La linea è chiara: si tratta di immobili e terreno privati, dunque le competenze non sono comunali. Il procedimento giudiziario è in capo ai magistrati di Napoli nord.

I condomini si stanno organizzando per chiedere un dissequestro temporaneo dell’area, così da consentire a un tecnico già individuato di effettuare una perizia e quantificare i costi degli interventi. È stato già costituito un fondo cassa tra i proprietari per affrontare le prime spese.

Il commissario Cardellicchio ha inoltre chiarito che non esiste alcun finanziamento regionale trasferito al Comune per la messa in sicurezza: gli interventi strutturali, dalla rimozione delle macerie al “terrazzamento” del costone franato, fino all’eventuale realizzazione di un nuovo muro di contenimento, saranno a carico dei privati.

Intanto il Comune continuerà a garantire ancora per pochi giorni la sistemazione degli sfollati in un albergo di Casoria. Ma la misura è temporanea: trattandosi di una vicenda tra privati, il sostegno pubblico non potrà protrarsi a lungo.

I tempi restano incerti e dipenderanno anche dalle decisioni dell’autorità giudiziaria, che dovrà autorizzare la perizia tecnica e consentire alle 26 famiglie di rientrare, seppur temporaneamente, per recuperare altri effetti personali.