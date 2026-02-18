Giugliano, irruzione armata alle Poste: rapina con taglierino, cassiere colto da malore

Condividi

Visite: 73

31 Visite

Rapina questa mattina a Giugliano in Campania, dove i carabinieri sono intervenuti all’interno dell’ufficio postale di via I Maggio a seguito di un colpo messo a segno da due malviventi.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica, i rapinatori – con il volto coperto – avrebbero fatto irruzione nell’ufficio armati di taglierino, riuscendo a farsi consegnare una somma di denaro contante compresa tra i 400 e i 500 euro.

Dopo aver arraffato il bottino, i due si sono dati alla fuga a bordo di uno scooter, facendo perdere le proprie tracce. Non si registrano feriti, ma uno degli sportellisti ha accusato un malore subito dopo l’azione criminosa. Sul posto è intervenuto il personale del 118 per prestare le cure necessarie.

Indagini in corso da parte dei carabinieri per risalire all’identità dei responsabili.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti