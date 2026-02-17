Olimpiadi 2026, pattinaggio di velocità: Italia d’oro nella staffetta maschile

Condividi

Aeriva dal pattinaggio di velocità la medaglia numero 24 per l’Italia ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, la nona d’oro di una spedizione che continua a regalare emozioni e risultati di prestigio. A firmare l’impresa, nella finale dell’inseguimento a squadre maschile disputata alla Speed Skating Arena di Rho, è il terzetto azzurro composto da Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti, protagonisti di una prova impeccabile per ritmo, compattezza e gestione dello sforzo.













