Marano. Via Roma, Izzo: “Fragilità e incuria: tragedia sfiorata. Ora serve una svolta per il centro storico”

Il crollo del muro di cinta dell’immobile di via Roma 8 e il conseguente sgombero delle 26 famiglie, necessario per consentire ai Vigili del Fuoco e ai tecnici comunali di operare in sicurezza, mettono drammaticamente in evidenza la fragilità del territorio cittadino. Dal costone di terra prospiciente, che potrebbe continuare a franare, arriva un segnale chiaro: il centro storico versa in condizioni di evidente vulnerabilità, tra incuria e carenza di manutenzione.

Con il cedimento si è sfiorata una tragedia immane. Se l’evento fosse avvenuto nelle ore notturne, oggi probabilmente parleremmo di un fatto luttuoso. È un campanello d’allarme che impone una riflessione seria e immediata.

Dopo quanto accaduto, ogni intervento o programmazione sugli immobili del centro storico dovrà essere preceduto da un’attenta valutazione tecnico-scientifica da parte delle autorità competenti. Occorre scongiurare nuovi rischi e prevenire possibili “disastri” che potrebbero compromettere un patrimonio edilizio antico, spesso privo negli anni di adeguati interventi di manutenzione e consolidamento.

Intanto l’immobile è stato posto sotto sequestro per gli atti conseguenti ed è stato attivato un servizio antisciacallaggio a tutela delle abitazioni sgomberate.

Desidero ringraziare Sua Eccellenza il Prefetto Michele di Bari Cardellicchio per aver prontamente attivato la macchina istituzionale, con un’informativa immediata in Prefettura. Un grazie alla Polizia Locale, ai Carabinieri, ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile, ai tecnici e agli operai dell’ufficio tecnico comunale per l’impegno profuso, e al parroco don Luigi Merluzzo che ha aperto le porte della chiesa per offrire un primo punto di ascolto alle famiglie sgomberate.

Segnali concreti di presenza e vicinanza che fanno sperare che le 26 famiglie non saranno lasciate sole fino alla piena risoluzione della vicenda.