Marano, frana di via Roma: sopralluogo della Protezione civile regionale. I condomini si incontrano in chiesa, individuato un tecnico

Proseguono le verifiche tecniche dopo la frana che ha colpito la palazzina di via Roma a Marano. Nelle ultime ore è stato effettuato un sopralluogo anche da parte della Protezione civile regionale per monitorare l’area e comprendere la natura del movimento franoso: bisognerà stabilire se si tratti di uno slittamento ampio del costone o di un cedimento più superficiale.

A preoccupare è soprattutto l’inclinazione del muro ceduto e la stabilità della piattaforma che ha già collassato. Al momento, il terreno ammassatosi alla base sembra fare da contenimento naturale, evitando ulteriori scivolamenti. Ma si tratta di un equilibrio precario che richiede accertamenti approfonditi e interventi mirati.

Intanto l’edificio resta sotto sequestro e le 26 famiglie sgomberate attendono sviluppi. Oggi nuovo incontro dei condomini nei locali della Chiesa di San Castrese: è già stato individuato un tecnico di fiducia e si sta costituendo un fondo per sostenere le prime spese. L’obiettivo è farsi trovare pronti nel momento in cui l’autorità giudiziaria disporrà il dissequestro, così da avviare immediatamente i lavori di messa in sicurezza.

La priorità resta capire l’estensione reale del fenomeno franoso. Da questa valutazione dipenderanno tempi, modalità di intervento e, soprattutto, la possibilità per le famiglie di tornare nelle proprie case.