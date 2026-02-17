Trasporti. Il Vicepresidente Casillo incontra i sindacati: “Investire e condividere per tornare alla normalità del servizio”

Visite: 21

“Vogliamo puntare fortemente sul Trasporto Pubblico Locale in Campania, perché migliorare il servizio significa migliorare le condizioni dei lavoratori e garantire un beneficio concreto ai cittadini e all’utenza. Ma per fare questo tutti dobbiamo lavorare nella stessa direzione per rafforzare il sistema del trasporto regionale, non sottovalutando quanto di buono fatto in questi anni e allo stesso tempo affrontare quelle che sono le criticità maggiori” – è quanto dichiara in una nota Mario Casillo, vicepresidente della Regione Campania e assessore ai Trasporti, al termine dei due incontri avuti con le organizzazioni sindacali del settore trasporti.

“Un incontro conoscitivo – come sottolineato dallo stesso vicepresidente della Regione – con l’obiettivo di avviare con le organizzazioni sindacali un confronto costante con l’obiettivo di rafforzare il sistema del trasporto pubblico locale, che riveste un obiettivo prioritario nell’azione politica che intendiamo mettere in campo per la Campania in questi anni”.

Il vicepresidente Casillo ha ricordato gli sforzi messi in campo negli ultimi 10 anni per migliorare il comparto “penso agli investimenti per gli autobus che hanno prodotto un progressivo miglioramento del servizio su gomma, all’introduzione del Trasporto Pubblico gratuito per gli studenti, ma anche i tanti investimenti fatti per salvare i bilanci delle aziende. Ma allo stesso tempo siamo pienamente consapevoli delle difficoltà che restano e che dobbiamo affrontare con determinazione. La nostra priorità è tornare quanto prima alla normalità del servizio”.

Nel dettaglio, Casillo ha informato le organizzazioni sindacali che il taglio al Fondo Nazionale TPL, grazie all’intervento della Regione Campania e delle altre regioni penalizzate dal nuovo riparto, “probabilmente sarà eliminato nel decreto Milleproroghe”. È inoltre in attesa di riscontro da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla conferma delle risorse a copertura del CCNL. Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, si sta lavorando alla sottoscrizione dei contratti sul ferro di EAV, ancora da definire in relazione alle risorse da prevedere e da appostare nel bilancio regionale. Anche su ANM sono in corso valutazioni sulle risorse necessarie per il potenziamento dei servizi.

“Su EAV siamo pienamente consapevoli delle difficoltà che negli anni hanno inciso sulla qualità del servizio, in particolare sulla rete ex Circumvesuviana, che necessita di interventi strutturali importanti. Non parliamo solo della messa in esercizio dei nuovi treni, ma di un piano complessivo di adeguamento dell’infrastruttura: sottostazioni elettriche, sistemi di segnalamento, ammodernamento tecnologico e sicurezza della rete. E’ un impegno che intendiamo portare avanti con determinazione, perché investire sull’infrastruttura significa garantire maggiore affidabilità del servizio, sicurezza per i lavoratori e per i passeggeri e condizioni operative migliori” – ha spiegato Casillo.

“Stiamo lavorando affinché le risorse necessarie siano previste e appostate nel bilancio regionale. Subito dopo l’approvazione del bilancio torneremo a incontrare le organizzazioni sindacali per un ulteriore confronto, quando sarà più chiaro il quadro complessivo delle disponibilità economiche e potremo definire in maniera puntuale tempi e modalità degli interventi. Investimenti e condivisione devono essere le parole chiave di questa fase” – ha concluso il vicepresidente della Regione Campania.

