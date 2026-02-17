Cuore danneggiato al Monaldi: domani ispettori del Ministero della Salute a Napoli. Falla nella formazione del personale

24 Visite
Arriveranno domani a Napoli gli ispettori del Ministero della Salute per chiarire quanto accaduto all’Ospedale Monaldi, dove il 23 dicembre un bambino di due anni ha ricevuto un cuore danneggiato durante il trapianto.
Indagini concentrate sul trasporto dell’organo dall’ospedale di Bolzano, dove era stato espiantato, e sull’uso di ghiaccio secco invece del normale ghiaccio, nonostante la presenza di una custodia hi-tech inutilizzata da due anni, con ipotesi di gap nella formazione del personale.