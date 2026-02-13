Strade più sicure, parte lo sportello segnalazioni: ecco come denunciare buche e criticità

Segnalazioni: Sportello per la sicurezza stradale sui nostri siti: Vuoi segnalare problemi di carenza di strade, segnaletica stradale o buche nella tua zona? Facci sapere subito!
Compila il form qui sotto inserendo tutti i dettagli necessari. Link https://mammecoraggio.org/segnalazioni/ Link https://vittimestrada.eu/segnalazioni/
Ogni segnalazione ci aiuta a migliorare le infrastrutture e a risolvere situazioni critiche in modo più rapido ed efficace.
Segnalare è semplice: Descrivi il problema: Fornisci informazioni precise sulla strada, segnaletica o buca. Posizione esatta: Inserisci l’indirizzo o usa la mappa per segnalare il punto specifico. Dettagli importanti: Descrivi il tipo di problema, quando è stato riscontrato e qualsiasi informazione utile.
Ogni tua segnalazione può fare la differenza! Compila ora e aiutaci a mantenere la tua zona sicura e accessibile. WhatsApp 330443441 mail; giustiziaperluigi@gmail.com
Segretario
Biagio Ciaramella
A.M.C.V.S. Associazione Mamme Coraggio e Vittime Della Strada ODV Cell. 330443441
