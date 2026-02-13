Secondigliano: picchia il fratello, accoltella l’altro. Carabinieri arrestano 38enne

Condividi

A Secondigliano i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 38enne del posto. I militari – allertati dal 112 – sono intervenuti nell’appartamento segnalato tra sangue e urla dei presenti.

L’uomo, infatti, aveva prima aggredito il proprio fratello 20enne per poi ferire anche l’altro fratello che di anni ne ha 40. E’ proprio quest’ultimo ad avere la peggio. La vittima era stata colpita alla coscia con un coltello da cucina.

Mentre il 118 sta arrivando sul posto, i carabinieri bloccano il 38enne e ricostruiscono la vicenda. I maltrattamenti si sono susseguiti nel tempo da parte del 38enne nei confronti dei propri fratelli e anche in danno dei genitori. Non si esclude che a scatenare l’ira dell’uomo sia stata la dipendenza dalla droga.

L’arrestato è in carcere. Per i fratelli aggrediti 4 e 6 giorni di prognosi.













