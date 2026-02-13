Frana su una palazzina, un morto e due feriti

Condividi

Un uomo è morto in casa, vicino Roma, per la frana di un costone che ha coinvolto la sua abitazione. È accaduto nella tarda serata di ieri nel comune di Formello. La vittima aveva 58 anni. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri della compagnia Cassia.

Le piogge

A quanto ricostruito, una parte di costone è frenato probabilmente per le copiose piogge degli ultimi giorni e i detriti hanno travolto una palazzina di tre piani. Altri due condomini sono stati rimasti feriti e portati in ospedale, in codice giallo. Non sarebbero in gravi condizioni. Il crollo del muro di contenimento è avvenuto ieri sera, intorno alle 22.45, in via Nazario Sauro. La vittima si trovava nel suo appartamento al pian terreno mentre i due feriti al piano superiore. Sul posto Vigili Del Fuoco, Carabinieri e 118.













