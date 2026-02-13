Marano, divani, monnezza: alcune arterie nelle mani di balordi e incivili. Serve un cambio di passo con sanzioni e controlli, l’appello ai commissari

Divani, materassi e sacchi di spazzatura ancora abbandonati in via IV Novembre e in altre zone di Marano. Le campagne sulla raccolta differenziata non bastano più: serve un cambio di passo. È arrivato un finanziamento importante per rafforzare i controlli, ma senza telecamere funzionanti e multe salate agli incivili il degrado continuerà.

La polizia municipale deve intensificare verifiche e sanzioni, mentre i commissari sono chiamati a essere più incisivi con il comandante su questo fronte. Non solo rifiuti: anche su abusivismo commerciale ed edilizio si registrano da anni situazioni sotto gli occhi di tutti.

Marano non può più aspettare. Servono controlli quotidiani, provvedimenti concreti e un segnale chiaro: chi sbaglia paga.