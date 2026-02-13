Napoli Centrale: aggredisce personale EAV. Arrestato dalla Polizia di Stato

Condividi

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato, nell’ambito dei servizi di vigilanza all’interno del plesso ferroviario di “Napoli Centrale”, ha proceduto all’arresto di un soggetto, irregolare sul Territorio Nazionale e con precedenti di polizia, anche specifici, per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Nello specifico, a seguito di una segnalazione pervenuta dai militari dell’Esercito Italiano, in servizio per “Stazioni Sicure”, relativa alla presenza di un cittadino non comunitario, in evidente stato di alterazione, che stava aggredendo i militari e gli agenti di polizia amministrativa EAV al fine di impedirne l’attività identificativa, gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania, prontamente intervenuti, nonostante la forte resistenza, lo hanno bloccato e tratto in arresto.

All’esito dell’udienza, in considerazione della sua posizione di irregolarità sul territorio, nonché la sua pericolosità sociale e dei suoi precedenti penali, è stato disposto che lo straniero venisse accompagnato presso il C.P.R. pugliese, per il rimpatrio.













