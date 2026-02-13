Bagno fuori uso al De Carlo di Giugliano, la scuola chiarisce: “Segnalazione recente, già attivata la Città Metropolitana”

Condividi

In merito alle segnalazioni circolate nelle ultime ore sul presunto stato di inutilizzabilità di alcuni servizi igienici presso l’istituto “De Carlo” di Giugliano in Campania, la dirigenza scolastica interviene per fornire chiarimenti e ricostruire la vicenda.

Secondo quanto riferito dalla preside, Carmela Mugione, la problematica sarebbe emersa solo pochi giorni fa e non si protrarsi da tempo, come invece sostenuto da alcune famiglie. «Si tratta di un inconveniente tecnico – spiega la dirigente – che può verificarsi in una scuola con un numero elevato di studenti. Non appena siamo venuti a conoscenza della situazione abbiamo immediatamente allertato la Città Metropolitana di Napoli, competente per gli interventi strutturali sull’edificio».

La scuola assicura che l’ente è già stato informato e che nel giro di pochi giorni dovrebbe essere effettuato l’intervento necessario per risolvere l’intoppo agli scarichi e ripristinare la piena funzionalità del servizio igienico interessato.













