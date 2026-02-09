STALKING E LESIONI, BOCCIA RINVIATA A GIUDIZIO PER IL CASO SANGIULIANO

Contestati anche i reati di diffamazione e false dichiarazioni nel curriculum in relazione all’organizzazione di alcuni eventi.

Il processo è stato fissato al prossimo 6 ottobre. Nel procedimento sono parti civili Sangiuliano, la moglie e l’ex capo di Gabinetto del dicastero, Francesco Gilioli.

 

