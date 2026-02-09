POZZUOLI. Musica, messaggi d’amore e foto di coppia: a San Valentino c’è “Darsena in Love” 

Condividi

Pozzuoli. Nasce a Pozzuoli “Darsena in Love”, primo appuntamento dedicato interamente alla festa degli innamorati. Location d’eccezione sarà il suggestivo porticciolo dei pescatori che sabato 14 febbraio sarà illuminato di rosso, colore simbolo dell’amore. L’evento, inoltre, sarà caratterizzato da un intervento artistico urbano che intreccia fotografia, musica e partecipazione pubblica, trasformando lo spazio in un luogo di incontro, relazione e scoperta. Il progetto artistico si chiama “yourBaaci” ed è realizzato dall’artista napoletano Arsenyco il quale inviterà le coppie a scambiarsi un bacio davanti all’obiettivo. Ogni scatto, a sua volta, contribuirà alla creazione di un’opera collettiva che prenderà forma nel corso della giornata, trasformandosi in una mostra diffusa e in ricordi stampati distribuiti lungo tutta la Darsena. Un pop-up temporaneo, collocato al centro dell’area, che diventerà il set dedicato agli scatti fotografici.

“Darsena in Love” andrà in scena dalle 12 alle 18, per poi lasciare spazio al gioco di luci e colori tra la Darsena e lo spazio ai piedi del Rione Terra. Durante la giornata sono previsti: live acustici in Via San Paolo e Largo San Paolo, installazioni artistiche e visive diffuse nello spazio pubblico, presenze itineranti attraverso figure simboliche che interagiranno con il pubblico e musica dal vivo. “Darsena in Love” è organizzato e autofinanziato dal Comitato Darsena Pozzuoli (composto da nove attività commerciali) che dal 2021 organizza i quattro eventi natalizi del “Pozzuoli S’Move Festival”, evento cofinanziato dal comune di Pozzuoli che quest’anno ha fatto registrare 45mila presenze, di cui 15mila durante il pomeriggio del 31 dicembre.

«Arsenyco, nome d’arte di Luca Cacciapuoti, in collaborazione con S’Move, porta yourBaaci alla Darsena – spiega Salvatore Buonanno, portavoce del comitato – In un tempo che svuota le piazze e teme il contatto fisico, il progetto si configura come un atto di resistenza gentile: un invito a riabilitare i corpi, a riconoscersi nello spazio pubblico e a ristabilire una prossimità intima e collettiva, capace di ricucire le distanze. Ci auguriamo che iniziative come questa possano dare nuova energia a tutto il centro storico, motivo per cui le abbiamo pensate dalle 12:00 alle 18:00, quando tutte le attività commerciali sono aperte e la Darsena può essere vissuta pienamente».













