Marano. Parco Antonia nel mirino dei ladri: non solo tentato furto d’auto

Condividi

Visite: 397

40 Visite

Non si sarebbe trattato soltanto di un tentato furto d’auto quanto accaduto al Parco Antonia, a Marano. Secondo le segnalazioni, infatti, nei giorni scorsi si sarebbero verificati anche furti all’interno dell’area del parco.

Stando alle prime ricostruzioni, un individuo sarebbe stato sorpreso all’interno di un’automobile parcheggiata nei pressi del parco. Alla vista di alcune persone, l’uomo si sarebbe dato immediatamente alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Non si esclude che il tentato furto d’auto e i furti nel parco siano riconducibili alla stessa persona. L’episodio ha destato preoccupazione tra i frequentatori dell’area verde, che chiedono maggiore controllo e sicurezza.

L’accaduto è ora all’attenzione delle autorità competenti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti