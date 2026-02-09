Ennesimo assalto a portavalori, mezzi in fiamme e sparatoria

Condividi

Assalto a un furgone portavalori sulla statale 613 Brindisi-Lecce, in territorio brindisino, all’altezza di Tuturano. Sul posto sono intervenuti sia i carabinieri sia la polizia. Il tratto interessato è stato chiuso al traffico. I banditi, che indossavano tute bianche e nere e il passamontagna, hanno esploso colpi d’arma da fuoco e sono fuggiti.

I malviventi erano armati di kalashnikov e hanno preso di mira un blindato, che era scortato da un furgone, e lo hanno bloccato mettendo di traverso un autocarro, a cui hanno dato fuoco, sulla carreggiata in direzione sud (Lecce). Poi hanno circondato il blindato con altri mezzi e , hanno utilizzato esplosivo per scardinare il portellone, causando una nuvola di fumo. Quindi sono scappati nel territorio di Squinzano in provincia di Lecce. All’azione hanno assistito gli automobilisti che si trovavano sulla carreggiata opposta, peraltro interessata da lavori e quindi a una sola corsia.













