Calvizzano, sindaco sfiduciato. Santoro: “Borrelli e Porcelli renderanno il paese una succursale di Mugnano”

L’ex consigliere comunale di Marano, Francesco Santoro, interviene sul caso della sfiducia al sindaco di Calvizzano, Giacomo Pirozzi, con parole dure e senza mezzi termini. Secondo Santoro, la città rischia di diventare una “colonia” di Mugnano, seguendo il destino recente di Marano, dove strategie politiche simili hanno portato a risultati disastrosi e nomine in giunta di marca porcelliana.

Santoro definisce Pirozzi “un galantuomo” e lancia un avvertimento chiaro al duo Borrelli-Porcelli: la loro strategia politica “farà solo il male di Calvizzano, trasformandola in una succursale politica e privandola della sua autonomia”.

Il monito si estende anche a chi, in futuro, potrebbe candidarsi insieme a Borrelli: “Chi deciderà di allearsi con loro deve sapere che parteciperà a un progetto che danneggerà la comunità. Non si tratta di politica locale, ma di subordinazione a logiche esterne”.

Una presa di posizione netta che rilancia il dibattito sul futuro della città e mette in guardia chiunque voglia entrare in questa alleanza politica, a rischio di compromettere l’indipendenza di Calvizzano.

