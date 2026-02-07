Giugliano, festa dopo tre mesi: Cosenza travolto 3-0

15 Visite
Il Giugliano torna alla vittoria in campionato, dopo tre mesi, battendo il Cosenza 3-0 e centrando il terzo risultato utile consecutivo. Avvio equilibrato, poi i padroni di casa – ultimi in classifica -prendono il controllo: dopo le prime occasioni di De Rosa e Achour, Marchisano sblocca il match al 43’ con un gran gol su cross di Peluso. Nella ripresa il Giugliano chiude la gara: Zammarini firma il 2-0 con un bel tiro all’incrocio su assist di tacco di Ogunsey, infine Ehagrevba sigla il 3-0 al termine di una bella azione sulla destra.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews