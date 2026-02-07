Mattinate di prevenzione oncologica all’IC Darmon-Siani di Marano

Condividi

Presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo Darmon-Siani di Marano si sono svolte, in

questi giorni, importanti mattinate dedicate alla prevenzione oncologica, rese possibili grazie

alla disponibilità e alla professionalità del dott. Carlo Faccenda, senologo presso l’Ospedale

Pineta Grande di Castel Volturno, che ha messo la propria competenza al servizio del

territorio.

Nella mattinata del 30 gennaio, il dott. Faccenda ha incontrato gli alunni delle classi terze

della scuola secondaria di primo grado per una lezione formativa incentrata sull’oncologia,

sull’importanza della prevenzione e sull’adozione di corretti stili di vita fin dalla giovane età.

Il 6 febbraio si è invece svolta la cosiddetta “mattinata rosa”, durante la quale circa una

trentina di mamme del territorio hanno potuto usufruire di uno screening senologico

gratuito. Il medico non si è limitato alla sola visita senologica, ma ha eseguito con grande

accuratezza anche l’ecografia mammaria per tutte le pazienti presenti, offrendo un

esempio concreto di medicina realmente al servizio dell’utenza.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla sensibilità della dirigente scolastica, prof.ssa

Anita Emmi, e al lavoro della referente per l’educazione alla salute, prof.ssa Claudia

Esposito. L’IC Darmon-Siani conferma così la propria attenzione verso i temi della

prevenzione e del benessere, aderendo alla Rete Campana delle Scuole Promotrici di

Salute, che mira a costruire un percorso condiviso e continuativo tra scuola e sanità,

integrando la promozione della salute, del benessere, della sicurezza e della legalità nel

sistema educativo.

Un’iniziativa di grande valore sociale, che rafforza il legame tra scuola, famiglie e territorio.













