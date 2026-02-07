L’ultimo abbraccio a Ylenia Musella: una bara bianca e il dolore di un quartiere

Condividi

Addio a Ylenia Musella, uccisa dal fratello al rione Conocal. Aveva solo 22 anni. Nella chiesa del rione Luzzatti, la celebrazione dei funerali e il lungo addio alla giovane. Una bara bianca, tante lacrime e un silenzio rotto solo dalle lacrime e dalle parole di conforto di don Federico Saporito. Una cerimonia velocissima all’interno della chiesa della Sacra Famiglia del Rione Luzzatti, per i funerali di Ylenia Musella. All’esterno, alla fine della cerimonia, un volo di palloncini e dei fumogeni bianchi e rossi













