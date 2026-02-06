Arance e sport: 3 motivi per cui gli agrumi sono alleate degli sportivi in inverno e come mangiarle

Condividi

Le arance non sono solo vitamina C: dalla prevenzione dei crampi al

recupero muscolare, questo agrume è indispensabile per chi scia. La

dottoressa Valeria Galfano, medico dietologo, spiega 3 motivi per i

quali le arance, in particolare quelle rosse, sono l’alleato degli sportivi

in inverno.

Nel pieno della stagione sciistica e con le Olimpiadi invernali di Milano Cortina alle

porte, gli appassionati di sport invernali sono molto attenti alla loro preparazione fisica

e in tanti sono consapevoli che questa passa anche per l’alimentazione. Tra i cibi da

mangiare per avere performance migliori sulla neve e salvare la settimana bianca dai

malanni di stagione spiccano senza dubbio le arance.

Spesso ridotte semplicemente a rimedio contro le influenze di stagione, in realtà le

arance sono un vero e proprio alleato degli sportivi, grazie alle loro sorprendenti

proprietà riguardo le performance in alta quota. A svelarlo è la dott.ssa Valeria

Galfano, dietologa e sportiva che ha indicato 3 motivi per cui le arance sono

fondamentali nella dieta degli sportivi in inverno.

1. Idratazione e prevenzione dei crampi. Una giornata sulla neve a sciare

comporta uno stress fisiologico elevato per il corpo: in particolare, freddo e

altitudine riducono lo stimolo della sete mentre la sudorazione aumenta le perdite

idriche, aumentando il rischio di disidratazione e crampi. «Le arance forniscono

acqua, carboidrati semplici per il ripristino del glicogeno e soprattutto potassio»

spiega la dott.ssa Galfano. «Quest'ultimo è fondamentale per regolare il

potenziale delle fibre muscolari e prevenire i crampi causati dal freddo e

dall'affaticamento».

2. Vitamina C come “motore” dei muscoli, non solo uno scudo. Tutti sanno che

la vitamina C è utile al sistema immunitario, per il quale svolge un ruolo di

“scudo”. Tuttavia, l’esperta ha sottolineato che questa vitamina è essenziale per

la sintesi della carnitina, molecola fondamentale per trasformare i grassi in

energia. «Questo collegamento spiega perché una carenza di vitamina C possa

manifestarsi con affaticamento precoce e ridotta tolleranza allo sforzo» precisa

Galfano. Inoltre, la vitamina C contribuisce anche alla sintesi del collagene, utile

a proteggere tendini e legamenti sollecitati soprattutto durante le discese in

pista.

3. Il “superpotere” delle arance rosse. Se le arance sono utili a chi pratica sport,

le varietà rosse, come le Moro e le Tarocco, danno una marcia in più agli sportivi

invernali. La pigmentazione di queste arance è dovuta agli antociani, potenti

antiossidanti che si sviluppano grazie alle escursioni termiche. «Studi recenti

suggeriscono che gli antociani contribuiscono a modulare lo stress ossidativo e

l’infiammazione indotta dall’esercizio intenso, favorendo un miglior recupero

muscolare» aggiunge la dietologa.

Sport e arance: come mangiarle

● Meglio intere: per ottenere maggiori benefici, è preferibile assumere il frutto

intero al posto della spremuta. La presenza di fibre, e in particolare della pectina,

negli spicchi di arance, regola l’assorbimento degli zuccheri in modo da

garantire energia stabile e un assorbimento lento dei carboidrati. Al

contrario, la spremuta contiene zuccheri in una forma che viene assorbita più

velocemente, data la carenza di fibre.

● Ideali come spuntino post-allenamento: con sole 45-50 kcal, dal punto di vista

nutrizionale l’arancia è un alimento a basso carico calorico “con un contenuto di

zuccheri bilanciato dalla presenza di fibra alimentare e acqua” precisa la dott.ssa

Galfano. In tal senso, l’arancia è lo spuntino perfetto post-sciata per reidratarsi

e recuperare le energie senza appesantirsi “contribuendo a una risposta

glicemica più controllata rispetto alle bevande zuccherate e agli snack

confezionati”.

Tenuta Donna Fina è un’;azienda agricola a conduzione familiare che produce e vende

agrumi siciliani di qualità, con consegna diretta dal produttore al consumatore. Grazie

all’influenza del clima mediterraneo e del terreno vulcanico dell’Etna, Tenuta Donna

Fina produce oltre 20 varietà di prodotti siciliani tra frutta e agrumi nel rispetto della

stagionalità e senza l’ausilio di trattamenti chimici post-raccolta, mirando a un ritorno

all'autenticità del gusto e alla tutela della biodiversità mediterranea.













