Arzano, ucciso per errore in un agguato di camorra: la vittima era un imbianchino

Un killer professionista avrebbe colpito la persona sbagliata ad Arzano, uccidendo per errore un imbianchino di 52 anni, e ferendo un giovane barbiere di 25 anni. L’agguato, avvenuto mercoledì sera mentre i due erano in auto per discutere di lavori di ristrutturazione, sarebbe frutto di un tragico scambio di persona: la vittima somigliava molto al nuovo reggente del clan Amato-Pagano, recentemente scarcerato e residente nella stessa zona.

Gli inquirenti escludono, al momento, collegamenti tra l’uomo ucciso e la camorra: conduceva una vita regolare ed era benvoluto in città. Le indagini, coordinate dalla DDA di Napoli, puntano sull’ipotesi dell’errore di persona, senza escludere del tutto un tentativo di rapina finito nel sangue. Acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza e disposte perquisizioni e controlli mirati sul territorio.













