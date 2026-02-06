Festival Internazionale Cinematografico Corto Flegreo 2026: presentata a Pozzuoli la 6ª edizione e il nuovo contest “48 Ore per Creare un’Idea”

Condividi

Si è tenuta giovedì 5 febbraio alle ore 11:00, presso Palazzo Migliaresi al Rione Terra di Pozzuoli (Largo Sedile dei Nobili), la conferenza stampa di presentazione della 6ª edizione del Festival Internazionale Cinematografico Corto Flegreo e della 1ª edizione di “Corto Flegreo – 48 Ore per Creare un’Idea”, il nuovo contest dedicato ai giovani talenti del cinema.

L’evento ha ufficialmente inaugurato l’apertura del bando di concorso per cortometraggi italiani, confermando Corto Flegreo come uno degli appuntamenti culturali più attesi nel panorama cinematografico campano e nazionale.

Corto Flegreo: cinema e valorizzazione dei Campi Flegrei

Corto Flegreo è una manifestazione che nasce dall’amore, dal rispetto e dall’ammirazione verso l’arte e verso i Campi Flegrei, Terra del Mito, un territorio che custodisce un inestimabile patrimonio artistico, storico, naturalistico e archeologico.

Il Festival, ideato dall’Avv. Maria Grazia Siciliano e promosso da Liberass A.P.S., attraverso la magia del cinema racconta e trasmette l’unicità e la maestosità del territorio flegreo.

L’obiettivo è dare vita a racconti del e nel territorio, offrendo spazio alla creatività e al talento dei giovani registi, attori e autori, trasformando il festival in un vero e proprio laboratorio permanente di idee, un’officina di talenti capace di coniugare cultura, formazione e promozione territoriale.

“Corto Flegreo – 48 Ore per Creare un’Idea”: la grande novità del 2026 (scadenza iscrizioni il 12 febbraio su www.cortoflegreo.it)

Tra le principali novità presentate durante la conferenza stampa spicca la prima edizione di “Corto Flegreo – 48 Ore per Creare un’Idea”, un contest cinematografico innovativo che sfida i partecipanti a realizzare un cortometraggio originale in soli tre giorni.

L’iniziativa si svolgerà dal 16 al 18 febbraio 2026 nello scenario suggestivo dei Campi Flegrei, che diventeranno set naturale per troupe e filmmaker.

Il progetto è realizzato con il supporto di Federalberghi Pozzuoli e Campi Flegrei Active, a testimonianza di una sinergia concreta tra cultura, turismo e sviluppo locale.

L’idea nasce dalla volontà della presidente di Liberass APS, Maria Grazia Siciliano, di trasformare il Festival Corto Flegreo in un’esperienza immersiva e dinamica, capace di stimolare inventiva, spirito di squadra e capacità produttiva, valorizzando al contempo il territorio come protagonista narrativo.

I protagonisti della conferenza stampa

Alla presentazione ufficiale hanno preso parte rappresentanti istituzionali e professionisti del settore cinematografico e turistico:

Dott.ssa Maria Sole La Rana, Assessore alla Cultura del Comune di Pozzuoli

Avv. Maria Grazia Siciliano, ideatrice e organizzatrice del Premio Corto Flegreo

Gennaro Martusciello, Federalberghi

Giulio Gambardella, Campi Flegrei Active

Antonio Centomani, regista RAI

Francesco Della Calce, critico cinematografico

Gli interventi hanno sottolineato il valore culturale dell’iniziativa e il suo ruolo strategico nella promozione dei Campi Flegrei come destinazione culturale e cinematografica.

Il team della 6ª edizione del Festival Corto Flegreo

A guidare la sesta edizione del Festival è un team di professionisti del settore cinematografico e della comunicazione:

Mariagrazia Siciliano – Direttore Artistico

Francesco Della Calce (critico cinematografico) – Vice Direttore Artistico

Francesco Lemma – Responsabile della Comunicazione

Simone Larocca – Regia

Valerio Caprara – Critico cinematografico (Premio della Critica)

Una squadra che unisce competenze artistiche, organizzative e critiche, consolidando la qualità e l’autorevolezza della manifestazione nel panorama cinematografico nazionale.

Corto Flegreo: un punto di riferimento per il cinema

L’atmosfera della conferenza stampa al Rione Terra è stata vivace e partecipata, con la presenza di registi, attori, operatori culturali e giovani creativi, a dimostrazione di un progetto che negli anni ha saputo costruire una solida rete culturale.

Corto Flegreo non è soltanto un concorso cinematografico, ma un progetto culturale strutturato che unisce cinema, territorio e nuove generazioni, con l’obiettivo di raccontare, attraverso le immagini, la straordinaria identità dei Campi Flegrei, cuore pulsante della Campania.













