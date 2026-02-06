Villaricca: i ragazzi della Comunità Amalia Fusco lanciano un messaggio di inclusione con “Cuore in Campo”

Visite: 52

“Essere diversi è il modo più bello di essere uguali”. Non è solo una frase: è un manifesto. Lo gridano, senza bisogno di parole, i ragazzi e le ragazze della Comunità Amalia Fusco con il progetto Cuore in Campo, promosso dall’Associazione Idee e Concretezza.

Seduti in cerchio, con calze spaiate e colori diversi, mostrano che la diversità non è una debolezza, ma una risorsa. Un gesto semplice, visivamente potente, che racconta l’inclusione come scelta quotidiana e concreta.

Cuore in Campo nasce per educare al rispetto, all’empatia e alla valorizzazione delle unicità, mettendo i giovani al centro non come destinatari passivi, ma come protagonisti attivi del cambiamento. Attraverso attività educative e momenti di condivisione, il progetto invita a guardare l’altro senza etichette, superando pregiudizi e stereotipi.

«Le calze spaiate raccontano chi siamo – spiegano dalla Comunità Amalia Fusco –: diversi, unici, ma capaci di stare insieme. È così che si costruisce una vera comunità».

L’iniziativa conferma l’impegno costante della Comunità e dell’Associazione Idee e Concretezza nel promuovere una cultura dell’accoglienza e della responsabilità sociale, partendo dai più giovani per parlare a tutto il territorio.

In un tempo che tende a dividere, questi ragazzi scelgono di unire.

Scelgono di metterci il cuore.

Scelgono di scendere in campo per un futuro più giusto, dove nessuno resti indietro.