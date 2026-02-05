ASSE MEDIANO, ACCOLTELLA LA COMPAGNA AL TERMINE DI UNA LITE: E’ GRAVE A PINETA GRANDE

La donna, nel tentativo di fuggire dall’auto, è stata colpita con più fendenti alle gambe e alla schiena. Soccorsa dal 118, è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale Pineta Grande, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza. L’operazione è riuscita e la paziente è viva; resta ora in osservazione per il delicato decorso post-operatorio.