ASSE MEDIANO, ACCOLTELLA LA COMPAGNA AL TERMINE DI UNA LITE: E’ GRAVE A PINETA GRANDE

Ancora un gesto di estrema violenza si è verificato nella notte, poco prima della mezzanotte, lungo una sosta di parcheggio dell’Asse Mediano, nel territorio di Giugliano. Secondo una prima ricostruzione, un uomo sulla trentina, originario di Pozzuoli, avrebbe accoltellato la compagna al termine di una lite.
L’uomo è stato accompagnato in ospedale ad Aversa dal personale sanitario e dalla polizia. Avrebbe riportato una ferita da taglio al petto e una alla mano, verosimilmente autoinferte, entrambe suturate senza conseguenze rilevanti.
Da quanto si apprende, l’uomo lavora come operatore socio-sanitario ed è in servizio presso il pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli. Sull’accaduto sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e accertare le responsabilità.
© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews