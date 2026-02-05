Marano, emergenza buche: pronta la determina da 3 milioni. La Commissione aderisce ad Agrorinasce e avvia la gara per rifare le strade

Condividi

Dopo i chiarimenti forniti ieri da Terranostranews, arrivano segnali concreti sull’emergenza buche che da mesi colpisce la città di Marano, tra disagi quotidiani e proteste più che legittime dei cittadini.

La Commissione Straordinaria, come annunciato nei giorni scorsi, ha aderito a una nuova centrale di committenza per la gestione degli appalti pubblici, Agrorinasce, segnando un passaggio chiave sul piano della trasparenza amministrativa. È stata inoltre predisposta la determina per l’espletamento del bando di gara relativo ai lavori di rifacimento delle principali arterie cittadine, per un importo complessivo di circa 3 milioni di euro.

Un intervento atteso da tempo a Marano, invocato dai residenti e negli ultimi giorni anche strumentalizzato da una parte della stampa vicina a soggetti e ambienti politici già colpiti da scioglimenti per infiltrazioni mafiose. Polemiche che oggi si scontrano con atti amministrativi concreti e verificabili.

I tempi per l’espletamento della gara non saranno immediati: le procedure di evidenza pubblica impongono passaggi rigorosi. Ma la direzione intrapresa è chiara e segna una discontinuità netta rispetto al passato, all’insegna della legalità e della gestione scevra da pressioni della mala politica e del cattivo giornalismo.













