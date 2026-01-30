Niscemi e non solo. Frane annunciate: abusivismo e scarsi controlli mettono a rischio decine di borghi italiani

Barone, Laterza, Panni, Arco Felice, Vietri, Piano Cataldo, Formia, Avezzano, Tucciarello, San Cassiano. E ancora Roccaprebalza, Corte Brugnatella, Finalborgo. Paesi piccoli, spesso antichissimi, oggi accomunati da un destino inquietante: sorgono in aree classificate ad altissimo rischio frane. Niscemi, con il suo recente disastro, rischia di essere solo il simbolo più visibile di un problema molto più vasto.

Secondo le mappe dell’Ispra, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, la superficie del territorio italiano esposta al rischio frane è aumentata del 15% negli ultimi anni. Oggi il 23% del Paese presenta condizioni di instabilità tali da rendere sufficienti uno o due giorni di pioggia intensa per trasformare pendii, alvei secchi e colline urbanizzate in trappole mortali.

L’Italia si conferma tra i Paesi europei più vulnerabili: oltre 684mila frane censite, un numero destinato a crescere. Gli incrementi più significativi si registrano nella Provincia autonoma di Bolzano (+61,2%), in Toscana (+52,8%), Sardegna (+29,4%) e Sicilia (+20,2%), anche grazie a studi più dettagliati condotti dalle Autorità di bacino. Ma dietro i numeri emerge un dato strutturale: si continua a intervenire solo dopo i disastri.

Il caso di Niscemi è emblematico. Il territorio era già stato colpito da una frana nel 1997, nella zona di Sante Croci. Già allora erano stati indicati interventi di regimentazione delle acque e opere strutturali mai realizzate. Ancora più grave, il Comune non dispone di una carta geologica aggiornata, una carenza che riguarda vaste aree del Paese. L’ultima cartografia di base, in molte zone, risale agli anni ’40 e ’50, quando l’Italia aveva tutt’altra densità edilizia e un clima molto meno estremo.

«La cartografia geologica è come una radiografia del territorio – spiega Rodolfo Carosi, presidente della Società Geologica Italiana – senza una conoscenza aggiornata non è possibile prevenire. Abbiamo ampie zone critiche non coperte da dati sufficienti. Se vogliamo contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici, dobbiamo prima rafforzare la conoscenza del suolo».

Accanto alla carenza di studi e controlli, pesa come un macigno l’abusivismo edilizio, un fenomeno che in Italia procede quasi in sovrapposizione con le aree a rischio idrogeologico. Secondo i dati, ogni 100 abitazioni regolari ce ne sono circa 15 abusive, percentuale che sale a 42 nel Sud. Case costruite senza criteri geologici, spesso su pendii instabili, lungo fiumi, laghi e quant’altro.