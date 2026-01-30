Ischia, discarica abusiva scoperta dalla Guardia di Finanza: sequestrata area di 300 mq e denunciato un imprenditore

La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato sull’isola di Ischia, nel comune di Forio, un’area abusiva di circa 300 metri quadrati utilizzata per lo stoccaggio illecito di rifiuti edili. Nell’area erano presenti 860 metri cubi di materiali di demolizione e due automezzi riconducibili a un’impresa edile locale.

L’operazione è stata condotta dai militari della Compagnia di Ischia, nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio. Durante un servizio di osservazione, i finanzieri hanno individuato i due mezzi mentre erano intenti a scaricare materiale edile su un terreno privo di qualsiasi autorizzazione.

Dagli accertamenti è emerso che l’intera superficie veniva utilizzata come discarica abusiva, con sversamento di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da demolizioni direttamente su suolo vegetale, con potenziale rischio di contaminazione ambientale.

La discarica è stata immediatamente posta sotto sequestro, così come i veicoli impiegati per il trasporto dei materiali. Nel corso dei controlli è stato inoltre accertato che uno dei conducenti dei mezzi risultava privo di un regolare contratto di lavoro.

Il responsabile dell’area, proprietario del sito e legale rappresentante dell’impresa edile, è stato denunciato per illecita gestione di rifiuti, ai sensi dell’articolo 256, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, e per violazione del vincolo paesaggistico, come previsto dall’articolo 181 del D.Lgs. 42/2004, trattandosi di un’area sottoposta a tutela ambientale estesa all’intero territorio dell’Isola d’Ischia.

Come previsto dalla legge, è fatta salva la presunzione di innocenza delle persone sottoposte a indagini preliminari, nonché la possibilità di far valere la propria estraneità ai fatti contestati in ogni fase del procedimento.