Pozzuoli, presentazione del Dossier Regionale sulle Povertà della Caritas Campania

Condividi

Visite: 12

29 Visite

Saranno evidenziati i dati relativi all’area flegrea

Sabato 31 gennaio incontro con il vescovo nella parrocchia San Michele Arcangelo a Toiano.

Ingresso libero

Sabato 31 gennaio (dalle ore 9), nel salone della parrocchia San Michele Arcangelo al Rione Toiano a Pozzuoli, si terrà la presentazione del Dossier Regionale sulle Povertà della Caritas Campania.

Il Dossier consente una lettura della realtà sociale ed economica della Campania e dati statistici su demografia, lavoro, salute e istruzione. I dati provengono dai Centri di Ascolto delle Caritas. Dai numeri emerge una Campania segnata da un calo demografico (circa 250 mila residenti in meno dal 2012) e da un progressivo invecchiamento, pur restando una delle regioni più giovani d’Italia. Dal Dossier si evince che la povertà non è solo mancanza di reddito ma assume forme educative, relazionali, sanitarie e abitative, e sempre più spesso è una condizione che si prolunga nel tempo, coinvolgendo intere famiglie e talvolta più generazioni. Nel corso del convegno saranno illustrati i dati delle richieste, dei bisogni e delle risposte dei Centri di Ascolto delle Caritas parrocchiali dei quartieri flegrei. Nell’occasione saranno presentate le iniziative dei comuni dell’ambito N. 12 – Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida – e i servizi proposti dalla Caritas diocesana di Pozzuoli per il territorio flegreo.

Il programma del convegno “Strategie integrate per il contrasto alle povertà. Politiche, servizi e innovazione nell’Area Flegrea”: ore 9: Registrazione partecipanti. Ssaluti istituzionali: Carla Lardone (assessore alle Politiche Sociali del Comune di Pozzuoli); don Carmine Schiavone (delegato regionale Caritas Campania), Sissj Flavia Pirozzi (presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Campania), don Felix Ngolo Mafu Santu (vicario forania di Pozzuoli e parroco). Introduzione al convegno: padre Giuseppe Carulli (direttore della Caritas Diocesana di Pozzuoli)

Ore 10.00: I Sessione: “Analisi delle povertà e modelli di intervento”. “Il fenomeno della povertà in Campania”, intervento di Ciro Grassini (coordinatore della Caritas diocesana di Pozzuoli e responsabile scientifico del Dossier Regionale sulle povertà). “Il ruolo dei servizi della Caritas diocesana di Pozzuoli nel contesto delle povertà”, intervento di Francesca Del Giudice (assistente sociale dell’équipe della Caritas diocesana di Pozzuoli). “L’approccio anti-oppressivo nel servizio sociale: aspetti etico-deontologici e valore dell’advocacy”, intervento di Emilio Di Fusco (consigliere Croas Campania). Segue Coffee Break

Ore 11:45: II Sessione: “Politiche e strumenti territoriali”. “Dall’ADI al PAIS: modelli di presa in carico e servizi sostenuti dal Fondo Povertà”. Interventi delle assistenti sociali dell’Ambito N. 12 – Comune di Pozzuoli, Giuliana Leone e Simona Liardo. “La povertà sanitaria: strategie e pratiche di integrazione socio-sanitaria”, intervento di Angela D’Orio (assistente sociale dell’Ambito N. 12 – Comune di Bacoli). “I tirocini di inclusione sociale: finalità modelli attuativi e impatti socio-occupazionali”, intervento di Nunzia Rosaria Costagliola (assistente sociale Comune di Monte di Procida). “Povertà educativa e Programma P.I.P.P.I.: prevenzione, accompagnamento e inclusione”, intervento di Mafalda Guardascione (assistente sociale Comune di Pozzuoli).

Conclusioni di monsignor Carlo Villano, vescovo di Pozzuoli e Ischia.

Modera: Ciro Biondi, giornalista. Crediti formativi riconosciuti dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Campania. Incontro aperto al pubblico.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti