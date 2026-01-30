Vicinanza al piccolo Raffaele: la Misericordia di Napoli Sanità e Idee e Concretezza al fianco della famiglia

Il presidente dell’associazione Idee e Concretezza, Salvatore Mautone, profondamente colpito da quanto accaduto al McDonald’s che ha coinvolto il piccolo Raffaele, ha voluto manifestare personalmente la propria vicinanza al bambino e alla sua famiglia. Il presidente, in veste della Misericordia di Napoli Sanità, si è recato a far visita a Raffaele accompagnato da Rosario Esposito Nuzzo, direttore della Misericordia di Napoli Sanità, per esprimere solidarietà, affetto e sostegno umano dopo il noto episodio che ha scosso l’opinione pubblica. Un incontro vissuto con grande sensibilità e rispetto, durante il quale è stato consegnato al bambino un piccolo ma significativo gesto simbolico: uno zainetto di Geolier e alcuni quaderni, grazie alla preziosa collaborazione della cartolibreria Zainetstore, che si mette sempre a disposizione per noi, come segno concreto di incoraggiamento e vicinanza, con l’obiettivo di regalargli un sorriso e fargli sentire il calore della comunità. «In momenti come questi – ha dichiarato Salvatore Mautone – è fondamentale esserci davvero. Non bastano le parole, servono gesti concreti per proteggere i più piccoli e far sentire loro che non sono soli». La Misericordia di Napoli Sanità e l’associazione Idee e Concretezza rinnovano il proprio impegno a favore dei più fragili, promuovendo valori di solidarietà, rispetto, inclusione e responsabilità sociale, affinché episodi come quello vissuto da Raffaele non restino mai senza una risposta umana e collettiva.