Energia rinnovabile e imprese: un contributo a fondo perduto per l’autoconsumo nel Sud

Condividi

Visite: 44

55 Visite

Intervista alla dottoressa Maria Carmina Biglietto, Business Development Manager di Consalt Network S.r.l.

a cura dell’Avvocato Lelio Mancino

Ridurre le bollette, diventare più autonomi dal punto di vista energetico e investire in sostenibilità oggi è possibile grazie a una importante agevolazione a fondo perduto destinata alle imprese del Mezzogiorno che scelgono di installare impianti da fonti rinnovabili per l’autoconsumo.

Si tratta di una misura di grande interesse anche per il territorio, perché sostiene lo sviluppo economico locale, favorisce la transizione ecologica e rafforza la competitività delle imprese.

A chi è rivolta la misura

Il contributo è destinato a tutte le imprese, senza limiti di dimensione, comprese le reti di imprese con soggettività giuridica, che abbiano unità produttive situate in aree industriali, produttive o artigianali nei Comuni con oltre 5.000 abitanti delle Regioni:

Campania, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

L’obiettivo è sostenere il rilancio del tessuto produttivo del Sud Italia, riducendo i costi energetici e l’impatto ambientale.

In cosa consiste l’agevolazione

L’aiuto è un contributo a fondo perduto, cioè una somma che non deve essere restituita, che copre una parte rilevante dell’investimento:

Fotovoltaico: fino al 58% per le piccole imprese

Termo-fotovoltaico: fino al 63%

Sistemi di accumulo: fino al 48%

Sono previste ulteriori maggiorazioni per chi utilizza tecnologie ad alta efficienza o adotta sistemi certificati di gestione dell’energia.

Quali spese sono finanziate

Il contributo copre non solo i pannelli, ma tutto l’impianto, comprese:

installazione dei moduli e degli inverter;

sistemi di accumulo dell’energia;

opere edili necessarie;

allacciamento alla rete;

progettazione, sicurezza e collaudi.

Quando presentare la domanda

Le domande devono essere presentate online tramite la piattaforma del GSE:

dal 3 dicembre 2025 al 3 marzo 2026

È importante prepararsi per tempo, perché la procedura richiede documentazione tecnica e amministrativa precisa.

Perché è un’opportunità per il territorio

Questa misura consente alle imprese di:

abbattere i costi dell’energia;

proteggersi dagli aumenti dei prezzi;

investire in innovazione e sostenibilità;

contribuire alla tutela dell’ambiente;

rafforzare l’economia locale.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti