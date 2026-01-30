L’opinione. Giannetti: “Senza cultura non si vive: difendere l’identità per costruire il futuro”

Condividi

La vera grande capitale della cultura nella penisola italiana è Napoli, perché è stata da sempre ritenuta la capitale di un paese antichissimo. Capitale di un vasto Regno dal ‘700, praticamente di mezza Italia, per antonomasia considerata da qualsiasi punto di vista tra le più importante del momento, non seconda né a Parigi, Madrid, Londra, Vienna e San Pietroburgo. Ma l’orgoglio di essere nati in questo paese purtroppo viene messo a tacere, sminuito, dimenticato. Noi abbiamo il dovere di conoscere il nostro glorioso passato, la nostra cultura, i nostri poeti, per poter costruire il futuro. Se togliamo ai nostri figli e a noi stessi la possibilità di avvicinarci alla conoscenza di chi eravamo di tuffarci nella bellezza dell’arte in tutto il caledoscopio delle sue sfaccettature, in una sola parola di bearci della nostra cultura, siamo destinati ad essere un popolo senza identità e di conseguenza a non essere rispettati ed ad avere un futuro di gente inutile da non tenere in alcun conto. Per questo bisogna difendere un settore che siccome non da profitti non viene preso in considerazione. D’altro canto, quelli che detengono il potere, i dittatori in genere, i poteri occulti, hanno sempre cercato di chiudere la bocca agli artisti, agli intellettuali a cui hanno destinato il minimo possibile, a meno che non fossero dei venduti addomesticati dal sistema .LA PAROLA GENERA LA REALTÀ’. La cultura serve ad elaborare il pensiero libero, a comunicare con la gente, a formulare le opinioni. È come una bomba atomica che una volta innescata produce un effetto su larga scala. Di fatto ha in potenza un enorme potere. Non ci dimentichiamo che siamo reduci da due anni di chiusura forzata nelle nostre case e questo ci ha allontanati di fatto ancora di più gli uni dagli altri. E’ necessario quindi prendere atto di questa realtà per adoperarci a risalire la china e recuperare la nostra dignità . A tal proposito mi vengono in mente i versi di Manzoni dal Coro del III atto dell’ Adelchi “Dagli atri muscosi, dai fori cadenti” in cui l’autore descrive il “Volvo disperso” dei latini cioè degli italiani di allora) per esortarli a prendere in mano il proprio destino senza contare sull’aiuto degli altri. Ognuno ha il dovere di fare la sua parte ed avere il senso della responsabilità vale a dire l’abilità di darsi una risposta e di non aspettarsi che il momento salvifico discenda dal cielo. Noi abbiamo delegato quasi tutte le decisioni a chi decide cosa dobbiamo fare solo in nome del profitto di chi?

Anna Giannetti

Presidente dell'Assiciazione Amici Insieme-Napoli Nord – APS













