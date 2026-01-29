Regione Campania, Fico nel caos: senza Commissioni e senza bilancio, mentre i media tacciono

13 Visite
È in programma nel pomeriggio di oggi una nuova riunione della Giunta Regionale guidata dal presidente Roberto Fico, ma anche questo incontro si annuncia interlocutorio. Il bilancio regionale, come ormai prevedibile, non sarà all’ordine del giorno, mentre resta irrisolta la paralisi sulle Commissioni consiliari.
La Giunta sarà in costante collegamento con la sede del Consiglio Regionale, dove proseguono gli incontri tra le forze di maggioranza nella stanza del presidente dell’assemblea, Massimiliano Manfredi, nel tentativo – finora vano – di sbloccare una trattativa che va avanti da giorni.
Neppure i confronti della mattinata hanno prodotto risultati concreti. Il nodo principale resta la Commissione Sanità, considerata strategica, rivendicata da Casa Riformista con il nome del consigliere regionale Enzo Alaia. Una candidatura che, però, non trova il consenso dell’intera maggioranza a sostegno di Fico, che spinge invece per Bruna Fiola del Partito Democratico.
Lo stallo sulle Commissioni continua così a bloccare l’attività del Consiglio e a ritardare scelte fondamentali, a partire proprio dal bilancio, mentre sulla vicenda cala un silenzio assordante da parte dei media regionali.
Una situazione di impasse che espone tutte le fragilità di una maggioranza divisa e ancora alla ricerca di un equilibrio politico.