Guerra Ucraina-Russia. Trump: “Putin ha accettato di non attaccare per una settimana”

Donald Trump ha detto di aver chiesto personalmente a Vladimir Putin di non sparare per una settimana a causa del freddo invernale e che lui ha accettato. Blogger russi e media ucraini hanno riportano di un possibile cessate il fuoco energetico in vigore già da oggi anche se il Cremlino non ha commentato le notizie su una possibile tregua energetica.

Nella notte la Russia ha colpito il sud dell’Ucraina con i suoi droni: tre le vittime. Zelensky aveva lanciato un nuovo allarme nel suo discorso serale: secondo l’intelligence ucraina, Mosca starebbe preparando un attacco su larga scala. Intanto Kiev ha annunciato che l’Italia ha stanziato 1 milione di euro per rafforzare il settore informatico dell’Ucraina













