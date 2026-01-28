Giornata della Memoria, gli studenti del Liceo Carlo Levi di Marano ricevuti in senato

Un momento di intensa commozione ha segnato la conclusione dell’iniziativa, con l’omaggio alla Senatrice a vita Liliana Segre. Al centro del ricordo, la storia di Eva Maria Levy, giovanissima violinista ebrea deportata ad Auschwitz insieme alla Senatrice Segre e della quale, dopo l’orrore del campo di sterminio, è rimasto solo il violino.

Un racconto che, attraverso le parole del professor Tobia Iodice e le note del maestro Francesco Maggio, ha profondamente colpito il pubblico, suscitando un’emozione tangibile soprattutto tra le ragazze e i ragazzi presenti. Le lacrime che hanno accompagnato la conclusione dell’omaggio sono diventate così un segno di consapevolezza e di speranza.

CLICCA QUI PER VEDERE LE FOTO DELL’EVENTO