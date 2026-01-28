Giornata della Memoria, gli studenti del Liceo Carlo Levi di Marano ricevuti in senato

32 Visite
Nella giornata della memoria, un gruppo di studenti dell’Istituto Carlo Levi di Marano di Napoli è stato ricevuto in Senato presso Sala Zuccari – Palazzo Giustiniani nel corso della presentazione del volume “Antifascisti oltre il Lager”, curato da Massimo Castoldi, Brunello Mantelli ed Emanuele Tedeschi, e voluto dalla Fondazione “Memoria della Deportazione” presieduta dalla avvocata Floriana Maris.
A fare gli onori di casa è la Vice Presidente del Senato Mariolina Castellone.
“Abbiamo voluto ribadire che l’antifascismo non è solo il pilastro della nostra Repubblica; ne è la premessa. È stato bellissimo scoprire ancora una volta quanto nei giovani sia forte questo valore, che troppo spesso qualcuno prova a sminuire”, il pensiero della Castellone affidato alle sue pagine social.
Presente all’evento anche il Presidente Giuseppe Conte, che ha voluto salutare i giovani studenti, parlando dei principi fondanti della Costituzione italiana e dell’importanza di ripudiare tutti quei regimi totalitari, come quello fascista e nazista, che fondano i propri valori su prepotenza e oppressione.
Un momento di intensa commozione ha segnato la conclusione dell’iniziativa, con l’omaggio alla Senatrice a vita Liliana Segre. Al centro del ricordo, la storia di Eva Maria Levy, giovanissima violinista ebrea deportata ad Auschwitz insieme alla Senatrice Segre e della quale, dopo l’orrore del campo di sterminio, è rimasto solo il violino.
Un racconto che, attraverso le parole del professor Tobia Iodice e le note del maestro Francesco Maggio, ha profondamente colpito il pubblico, suscitando un’emozione tangibile soprattutto tra le ragazze e i ragazzi presenti. Le lacrime che hanno accompagnato la conclusione dell’omaggio sono diventate così un segno di consapevolezza e di speranza.