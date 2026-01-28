FERDERICA TORZULLO, FIGLIO AFFIDATO AI NONNI MATERNI E CON IL SINDACO TUTORE

Condividi

Il figlio di Federica Torzullo, uccisa dal marito Claudio Carlomagno nella loro villetta di Anguillara Sabazia resterà coi nonni materni, ma col sindaco del paese Angelo Pizzigallo, a fare da tutore. Lo ha stabilito il giudice del tribunale per i minorenni di Roma nell’udienza, durata un’ora e venti, che si è tenuta mercoledì 28 gennaio e cui erano presenti oltre agli avvocati i nonni materni, genitori della vittima, che si erano resi disponibili a accudire il piccolo, che peraltro già vive da loro dalla sera del delitto. L’alternativa sarebbe stata collocare il bambino, che ha 10 anni, in una casa famiglia, almeno in via temporanea. Ma essere strappato ai suoi unici punti di riferimento rimasti, i nonni e la zia, sarebbe certamente stata un’ulteriore sofferenza per il piccolo, che in pochi giorni ha dovuto affrontare la morte violenta della mamma, l’arresto del padre e il suicidio dei nonni paterni, Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, travolti dall’ondata di odio social e mediatico scatenata dopo l’arresto del figlio. I coniugi sono stati trovati impiccati nel garage.













