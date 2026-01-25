Famiglia del bosco, non se ne parla più. Perizie rinviate e bambini sotto stress

Condividi

Famiglia del Bosco, la legale: “Genitori sotto stress, serve dialogo. Perizia rinviata”

Torna a parlare la Famiglia del Bosco attraverso l’avvocata Daniela Solinas, uno dei legali dei coniugi Trevallion, dopo la sospensione della responsabilità genitoriale sui tre figli minorenni. In una video-intervista a La Verità, l’avvocata racconta una situazione che definisce “drammatica” e ancora lontana da una soluzione.

La perizia disposta dal Tribunale dell’Aquila, inizialmente fissata per il 23 gennaio, è stata rinviata al 30 gennaio per l’assenza di un interprete. Da quella data partirà un percorso peritale della durata di 120 giorni. Nel frattempo, i bambini restano ospitati nella casa di accoglienza di Vasto, dove vive anche la madre Catherine, che può vederli solo in momenti prestabiliti e per un tempo limitato. Il padre può incontrarli tre volte a settimana.

Secondo la legale, il protrarsi di questa condizione sta avendo un impatto pesantissimo sui genitori: “Vivono da oltre 60 giorni in una situazione di enorme stress, con abitudini completamente stravolte. Una pressione che rischia di incidere anche sull’esito della consulenza”.

Solinas auspica che il tribunale tenga conto dei cambiamenti messi in atto dalla famiglia e critica un approccio ritenuto eccessivamente rigido: “Non c’è mai stato un vero confronto dialogante”. Al centro delle sue critiche anche il ruolo dei servizi sociali, accusati di aver stigmatizzato uno stile di vita alternativo e di aver violato in modo pervasivo la privacy dei minori.

“La casa è stata descritta come priva di elettricità, senza specificare che è dotata di pannelli fotovoltaici – spiega – e ci sono foto e video che dimostrano come i bambini abbiano sempre socializzato e vissuto a contatto con coetanei e adulti”.

Il nodo, secondo la legale, è un irrigidimento reciproco tra Stato e famiglia che potrebbe essere superato solo attraverso l’ascolto diretto dei genitori. L’auspicio finale è che il Tribunale li convochi per valutare se sussistano ancora i presupposti di emergenza che hanno portato all’allontanamento dei figli.

“Serve un segnale dello Stato – conclude – perché senza dialogo non può esserci giustizia”.













