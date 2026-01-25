Mamma uccisa, padre in carcere e nonni suicidatisi. E ora un bambino di 10 anni, distrutto da un dramma familiare

Condividi

Anguillara Sabazia, bambino di 10 anni resta solo dopo l’omicidio della madre e il suicidio dei nonni paterni.

Ad Anguillara Sabazia si aggrava la vicenda iniziata lo scorso 9 gennaio con l’omicidio di Federica Torzullo, 41 anni, uccisa dal marito Claudio Carlomagno, attualmente detenuto. La donna lascia un figlio di 10 anni, che ora si trova senza riferimenti familiari diretti.

Nella tarda serata di ieri, i carabinieri hanno rinvenuto i corpi dei genitori di Carlomagno, nonni paterni del minore, all’interno della loro abitazione. Secondo le prime informazioni, i due coniugi sarebbero morti per suicidio, anche se la procura di Civitavecchia ha disposto ulteriori accertamenti, compresa l’autopsia, per confermare le cause del decesso.

Il bambino resta ora in una condizione di quasi totale isolamento familiare. Un dramma nel dramma. Una tragedia senza fine. La situazione sarà seguita dalle autorità competenti, nel rispetto delle procedure previste per la tutela dei minori. Le indagini dei carabinieri proseguono per chiarire tutti gli aspetti della vicenda.













