Marano, altro ramo si stacca dagli alberi del cimitero: area ancora a rischio per i visitatori

A Marano, nel cimitero comunale, un grosso ramo si è staccato dagli alberi, finendo in un'area già transennata. Due settimane fa il Comune aveva provveduto a chiudere temporaneamente la zona per motivi di sicurezza, ma ad oggi l'area resta solo transennata, ma senza chiusura della struttura. La situazione desta preoccupazione tra i cittadini, che temono ulteriori rischi per i visitatori, soprattutto nelle giornate di maggiore affluenza.