Calvizzano, stop ai lavori sui sottoservizi fatti male: il Comune sospende le autorizzazioni alle ditte esterne

Stop del Comune di Calvizzano ai lavori sui sottoservizi e sulla fibra ottica che hanno causato gravi disagi alla viabilità cittadina. A seguito delle condizioni critiche in cui versano diverse strade del paese, l’amministrazione comunale ha deciso di sospendere tutte le autorizzazioni rilasciate alle ditte esterne impegnate negli interventi, fino al completo ripristino delle carreggiate danneggiate.

La decisione è arrivata dopo una serie di sollecitazioni, richieste ufficiali e incontri con Enel e con le società esecutrici dei lavori. Nei giorni scorsi, infatti, in più zone di Calvizzano si erano registrati dissesti del manto stradale a seguito degli scavi per sottoservizi e posa della fibra.

“Non è accettabile che interventi necessari per il potenziamento delle reti si traducano in strade impraticabili e pericolose”, ha fatto sapere il sindaco Giacomo Pirozzi, che insieme all’assessore ai Lavori Pubblici Valentino De Rosa, all’Ufficio Tecnico e alla Polizia Municipale ha imposto il blocco delle autorizzazioni come misura di pressione nei confronti delle ditte coinvolte.

Nel frattempo sono già partiti i lavori di ripristino: in Via Garibaldi gli interventi sono in fase di completamento, mentre lunedì toccherà a Via Aldo Moro. Tutte le altre zone interessate dai cantieri saranno sistemate entro il mese di febbraio.













