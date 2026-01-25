Napoli, notte di violenza e controlli: tre arresti a Fuorigrotta e un ferito da arma da fuoco ai Quartieri Spagnoli

Condividi

Notte movimentata a Napoli sul fronte della sicurezza, con due distinti episodi di cronaca che hanno impegnato i carabinieri tra Fuorigrotta e il centro storico.

A Fuorigrotta, i carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Bagnoli hanno arrestato tre uomini di 35, 34 e 20 anni, tutti già noti alle forze dell’ordine. I tre sono stati fermati intorno alle 2 del mattino in viale J.F. Kennedy, mentre viaggiavano a bordo di un’auto a noleggio.

Durante il controllo, i militari hanno rinvenuto una pistola Beretta FS calibro 9×19 Parabellum, con matricola abrasa, poggiata dietro i sedili anteriori. L’arma era pronta a fare fuoco, con colpo in canna e 14 cartucce nel caricatore. Nel corso della perquisizione sono stati sequestrati anche un coltellino, due taglierini, una bustina di marijuana, diversi gioielli dei quali gli occupanti non hanno saputo giustificare la provenienza e quasi 3mila euro in contanti.

I tre arrestati — Guarino Emanuele Luigi, nato a Capua il 4 aprile 1990, Ronga Domenico, nato a Villaricca il 15 gennaio 1991, e Sorvino Alessandro, nato a Frattaminore il 9 febbraio 2005 — sono stati trasferiti in carcere con l’accusa di detenzione di arma clandestina. La pistola sarà sottoposta ad accertamenti dattiloscopici e balistici per verificare un eventuale coinvolgimento in fatti di sangue.

Poche ore prima, un altro grave episodio si è verificato ai Quartieri Spagnoli. I carabinieri della Compagnia Napoli Centro sono intervenuti in serata all’ospedale Pellegrini per un 22enne ferito da un colpo d’arma da fuoco al gluteo destro. I fatti sarebbero avvenuti in via Santa Maria Ogni Bene, all’altezza del civico 26.

Sul posto, la sezione Investigazioni Scientifiche ha rinvenuto una decina di bossoli, segno di una sparatoria avvenuta in strada. La vittima, Ciro Basile, nato a Napoli il 4 luglio 2003, è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni dopo l’estrazione dell’ogiva.

Sono in corso le indagini per chiarire dinamica e matrice dell’agguato.













